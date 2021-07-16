Токио-2020 раскрыл концепции церемоний открытия и закрытия Игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио представил подробности концепции, которая будет лежать в основе содержания и проведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Подготовка церемоний открытия и закрытия проходит под руководством Хиоки Такаюки, который был назначен исполнительным продюсером в марте этого года, при поддержке ряда профессионалов из различных областей. Им помогал Мансай Номура, который участвовал в планировании церемоний в течение многих лет до переноса Игр и до сих пор является советником Токио-2020. Его вклад включал поддержку при разработке концепций церемоний.

«Пандемия COVID-19 продолжается во многих частях мира, и она оказывает огромное влияние на нашу повседневную жизнь. Люди повсюду лишены возможности общаться с другими людьми, и сейчас мы оказались в ситуации, которую мало кто мог себе представить. Учитывая серьезность пандемии COVID-19, мы построили церемонии вокруг концепции, что Игры Токио 2020 могут принести свежую надежду и ободрение людям во всем мире благодаря активному выступлению спортсменов на Играх Токио 2020 и силе спорта. Мы также рады сообщить подробности о членах творческой группы, которые проделали огромную работу по созданию церемоний открытия и закрытия Игр. Токио 2020 и творческая группа продолжат подготовку к церемониям, чтобы они запомнились всем зрителям по всему миру. Концепции церемоний открытия и закрытия Паралимпийских игр в Токио 2020 будут объявлены позднее», - говорится в сообщении оргкомитета Игр.

Общие концепции четырех церемоний, церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года: «Движение вперед»

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года не будут похожи ни на какие другие, потому что они пройдут перед лицом коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) - препятствия, намного превосходящего все, с чем мы когда-либо сталкивались. Все, что происходит в этом мире, взаимосвязано, и мы все затронуты, как бы далеко друг от друга мы ни находились. Это мы поняли за прошедший год, который прошел в обмене знаниями и мудростью через границы, когда мы искали способ помочь друг другу пережить эти трудные времена.

Именно в таком мире будет проходить Токио-2020, поэтому мы хотим создать церемонии, которые объединят мир в единое целое благодаря силе спорта и надежде на будущее. Мы хотим, чтобы эти церемонии стали серией моментов, которые дадут каждому из нас силы смотреть в будущее, а также послужат возможностью вместе создать лучший нормальный мир.

И таким образом, посредством этих Игр мы признаем то, как мир объединился перед лицом глобальной угрозы, одновременно признавая, восхваляя и демонстрируя нашу искреннюю благодарность за неизмеримую поддержку и усилия всех тех, кто сделал Токио-2020 возможным.

Концепция церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 2020 года « Объединенные эмоциями»

Весь прошлый год люди по всему миру жили под угрозой COVID-19, и Игры Токио-2020 будут проходить в разгар этой беспрецедентной пандемии. Мы все разного возраста, разных национальностей, из разных слоев общества, а теперь еще и физически разделены. Поэтому мы хотим, чтобы все испытали одинаковое волнение, радость, а порой и разочарование, наблюдая за соревновательными выступлениями спортсменов.

Спорт универсален. Это бесценное сокровище, которое, как мы верим, способно объединить мир через эмоции - даже если мы находимся на расстоянии друг от друга, говорим на разных языках или являемся представителями разных культур.

На церемонии открытия мы будем стремиться подтвердить роль спорта и ценность Олимпийских игр, выразить благодарность и восхищение за усилия, которые мы все вместе приложили за последний год, а также вселить надежду на будущее. Мы надеемся, что это будет опыт, который покажет, как мы все способны праздновать различия, сопереживать и жить бок о бок с состраданием друг к другу.

Концепция церемонии закрытия Олимпийских игр 2020 года в Токио « Миры, которые мы разделяем»*

Олимпийские игры подошли к концу.

В течение последних 17 дней мы были свидетелями того, как люди из разных культур и слоев общества вместе достигали новых высот и объединялись через спорт.

Игры дали и дадут нам пищу для размышлений о многообразии и инклюзивности в преддверии Паралимпийских игр.

Даже если мы не можем быть вместе, мы можем разделить один и тот же момент, и это то, что мы никогда не забудем. Именно этот важный посыл, по нашему мнению, позволит создать церемонию закрытия, которая откроет дверь в светлое будущее.

Мы надеемся, что эта церемония станет для каждого из нас моментом, когда мы сможем задуматься о том, что ждет нас в будущем.

* Концепция «Миры, которые мы разделяем» выражает идею о том, что каждый из нас населяет свой собственный мир.