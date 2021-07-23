Токио-2020: началась церемония открытия Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Олимпиаде будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Пять новых видов спорта вошли в программу Токио-2020: бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Открытие игр начинается в 17:00 по времени Нур-Султана, а парад спортсменов и делегаций стартует в 17:30. Традиционно первой идет делегация спортсменов Греции, далее в алфавитном порядке все участвующие страны, а последними выходят атлеты принимающей стороны - Японии.

В церемонии открытия принимают участие свыше 11 тысяч спортсменов из 205 стран. А знаменосцами олимпийской сборной Казахстана станут боксер Камшыбек Кункабаев и легкоатлетка Ольга Рыпакова.

Напомним, казахстанские спортсмены завоевали 97 олимпийских лицензий в 27 видах спорта.

Тем временем, сегодня стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры покажут отечественные телеканалы «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» по результатам переговоров с японской компанией DentsuInc. Долгожданную новость для казахстанцев сообщили в пресс-службе республиканской телерадиокорпорации «Казахстан».

Таким образом, церемонии открытия казахстанцам уже доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар».

Расписание олимпийских соревнований на этих телеканалах будет опубликовано дополнительно.

XXXII Летние Олимпийские игры должны были пройти летом 2020 года в Японии. 24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Несмотря на это, игры сохранят приставку «2020». Летние Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 08 августа 2021 года в Токио.