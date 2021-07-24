Новости
Токио-2020: Казахстанская дзюдоистка уступила в первом круге
24 Июля 2021 09:07
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо. Представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцецег уступила в первом круге турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеС победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов Разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2020 с участием Казахстана Токио-2020: Анонс второго дня соревнований
Представлявшая Казахстан в весовой категории до 48 кг среди женщин, Отгонцецег проводила первую встречу с представительницей Китая Ли Яньань. Матч завершился победой китайской спортсменки.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Дзюдоист Елдос Сметов победил на старте Олимпиады-2020
- С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов
- Разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2020 с участием Казахстана
- Токио-2020: Анонс второго дня соревнований
- Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал парного разряда турнира в Польше
- Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн