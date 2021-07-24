Токио-2020: Казахстанская дзюдоистка уступила в первом круге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо. Представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцецег уступила в первом круге турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Представлявшая Казахстан в весовой категории до 48 кг среди женщин, Отгонцецег проводила первую встречу с представительницей Китая Ли Яньань. Матч завершился победой китайской спортсменки.