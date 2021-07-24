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Токио-2020: Алексей Луценко стал 21-м в групповой гонке

24 Июля 2021 15:11
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Токио-2020: Алексей Луценко стал 21-м в групповой гонке

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио завершилась групповая гонка по велоспорту на шоссе. Казахстан в соревнованиях представляли трое атлетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Лучший результат среди казахстанских велогонщиков показал Алексей Луценко , который расположился на 21-ой строчке в итоговом протоколе.

Золотую медаль Олимпиады выиграл представитель Эквадора Ричард Антонио Карапас. «Серебро» в активе стал представителя Бельгии Ваута ван Арта. Замкнул тройку лидеров представитель Словении Тадей Погачар.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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