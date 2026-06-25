Токаев заявил о сохранении важной роли традиционных СМИ в цифровую эпоху

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что традиционные средства массовой информации сохранят свое значение, несмотря на стремительное развитие цифровых платформ и социальных сетей, передает Kazinform.

Выступая на церемонии награждения работников СМИ, Глава государства отметил, что медиаиндустрия одной из первых столкнулась с вызовами цифровой эпохи. По его словам, трансформация информационного рынка вывела на передний план новостные порталы, социальные сети и мессенджеры, а печатная пресса и аналоговое телевидение утратили прежнюю монополию.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что говорить о закате классических медиа преждевременно.

— Мы видим, как традиционные газеты и телеканалы успешно эволюционируют, развиваются в соответствии с требованиями времени, осваивают новые форматы и создают инновационные мультимедийные платформы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, главными преимуществами традиционных СМИ остаются качественная аналитика, эксклюзивные обзоры и экспертная подача информации. В условиях информационного шума и стремительного распространения контента ценность профессиональной журналистики, как отметил Президент, только возрастает.

Глава государства выразил уверенность, что в обозримом будущем традиционные СМИ не утратят своей роли надежного источника информации и важного ориентира для общества.

Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время завершит работу VIII сессия Парламента. Президент примет участие в совместном заседании палат, где подведет итоги работы за исторический период и обозначит ключевые цели и задачи нового этапа развития страны.