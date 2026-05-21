Президент РК обеспокоен участившимися случаями порчи культурных объектов

В Акорде в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решительно противостоять проявлениям вандализма и бескультурья в обществе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Если мы намерены стать прогрессивной нацией, прежде всего, мы должны поставить надежный заслон всем постыдным проявлениям бескультурья, варварства, вандализма в обществе. К сожалению, в последнее время участились случаи преднамеренной порчи исторических и культурных объектов. Например, по недавнему инциденту в урочище Ыбыкты Сай в Мангистауской области — профильные органы должны принять жесткие правовые меры. Мы все должны решительно противостоять таким противоправным инцидентам, — сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что в обществе должны укрепляться принципы законопослушания, ответственности и созидательного патриотизма.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан продолжает курс на построение справедливого, чистого, культурного и передового государства.

— Мы хорошо осознаем, что это очень ответственная и сложная задача. Не зря в народе говорят, что «Әрекет түбі — берекет» («Труд — основа изобилия»). Поэтому, если мы хотим стать передовой и развитой страной, то прежде всего нам важно формировать новую культуру в обществе, — отметил Президент.

По его словам, важную роль в этом процессе играет воспитание молодого поколения.

— Нам нужно прививать молодому поколению такие ценные качества, как трудолюбие, пытливость ума, созидание, милосердие и патриотизм. Эти принципы должны подтверждаться каждодневной усердной работой и реальными делами. Очевидно, что принцип «Закон и Порядок» прочно укоренится только в обществе с высокой культурой. Это непреложная истина. Вы вносите значительный вклад в это важное дело, и я искренне верю в вашу поддержку и в будущем, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в мае текущего года в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции установили, что на камнях на территории указанного ущелья мужчина оставил надписи со своими фамилией, именем и государственным регистрационным номером автомобиля. Нарушителем оказался 21-летний житель Мангистауской области.

В полиции напомнили, что нанесение надписей или рисунков на природные объекты, объекты историко-культурного наследия и памятники является недопустимым. Также правоохранители подчеркнули, что за подобные противоправные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее специалисты Министерства культуры и информации, а также представители правоохранительных органов заявили об ужесточении правил сохранения исторического наследия и наказания за вандализм.