Успех государства в XXI веке зависит от качества человеческого потенциала — Президент Казахстана

— Как уже не раз мной подчеркивалось: ни сырьевые ресурсы, ни численность населения сами по себе не гарантируют успеха государства в XXI веке. Единственный капитал, абсолютно не подверженный инфляции, — это качество человеческого потенциала. Именно поэтому мы рассматриваем социальную сферу как стратегическое направление, — отметил Президент, выступая на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, сегодня государство выделяет значительные средства на все ключевые направления, нацеленные на всестороннее развитие граждан. Особое внимание уделяется развитию науки и образования, культуры и здравоохранения, спорта и системы социальной поддержки.

Только в текущем году на эти ключевые направления планируется выделить свыше 19 триллионов тенге, что составляет более половины всего государственного бюджета.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан остается одним из немногих государств мира, проводящих столь глубокую, последовательную и масштабную социальную политику.

Он отметил весомую роль Парламента в продвижении социально значимых инициатив и утверждении принципов справедливости в обществе.