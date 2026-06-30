Успех государства в XXI веке зависит от качества человеческого потенциала — Президент Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал качество человеческого потенциала главным капиталом государства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Как уже не раз мной подчеркивалось: ни сырьевые ресурсы, ни численность населения сами по себе не гарантируют успеха государства в XXI веке. Единственный капитал, абсолютно не подверженный инфляции, — это качество человеческого потенциала. Именно поэтому мы рассматриваем социальную сферу как стратегическое направление, — отметил Президент, выступая на совместном заседании палат Парламента.
По его словам, сегодня государство выделяет значительные средства на все ключевые направления, нацеленные на всестороннее развитие граждан. Особое внимание уделяется развитию науки и образования, культуры и здравоохранения, спорта и системы социальной поддержки.
Только в текущем году на эти ключевые направления планируется выделить свыше 19 триллионов тенге, что составляет более половины всего государственного бюджета.
Как подчеркнул Глава государства, Казахстан остается одним из немногих государств мира, проводящих столь глубокую, последовательную и масштабную социальную политику.
Он отметил весомую роль Парламента в продвижении социально значимых инициатив и утверждении принципов справедливости в обществе.
— Однако подлинная справедливость — это не уравнительное распределение общественных благ. Это скрупулезно сбалансированная и предельно эффективная система по созданию равных возможностей для каждого гражданина. Фундаментом такого подхода является равенство всех перед законом. Ярким примером торжества этого принципа стало принятие вами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который позволил вернуть в страну более триллиона тенге. Свыше половины этих средств уже работают на благо народа: на них возведено 450 важнейших социальных и коммунальных объектов, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.