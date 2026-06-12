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    Токаев направил поздравительную телеграмму Путину

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев поздравил Путина с государственным праздником
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником — Днем России.

    — В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Особое значение имел Ваш недавний государственный визит в Казахстан, итоги которого открыли новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества, придали мощный импульс реализации масштабных проектов и инициатив. Уверен, благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах, — говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Королю Иордании. 

    Акорда
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор