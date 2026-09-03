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    Токаев поручил Мухтару Тлеуберди усилить защиту интересов казахстанцев за рубежом

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди и определил ключевые задачи внешнеполитического ведомства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев поручил Мухтару Тлеуберди усилить защиту интересов казахстанцев за рубежом
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев определил ключевые задачи внешнеполитического ведомства, поручив обеспечить последовательное продвижение национальных интересов Казахстана, укрепление сбалансированной внешней политики и развитие экономической дипломатии.

    Особое внимание было уделено активизации многостороннего сотрудничества и повышению эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.

    Также был рассмотрен график предстоящих международных мероприятий с участием Главы государства.

    Напомним, сегодня Указом Главы государства Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Международная деятельность МИД РК Мухтар Тлеуберди
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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