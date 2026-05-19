Токаев подписал соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимной защите инвестиций

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает Kazinform.

Документ является завершающим этапом по приданию юридической силы договоренностям, достигнутым в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпиня в Астану в июне прошлого года.

Как ранее отмечал депутат Сената Сергей Ершов, ратификация соглашения позволит официально обновить Договор 1992 года и привести международно-правовую базу в соответствие с современными глобальными стандартами.

По его словам, законодательное подтверждение норм соглашения создает прочную правовую основу для защиты капиталовложений. Документ закрепляет паритетное применение «национального режима» и «режима наибольшего благоприятствования», что де-юре исключает любую дискриминацию и уравнивает права казахстанских и китайских инвесторов на территориях обеих стран, — сообщил депутат.

Особого внимания, по его словам, заслуживает правовое закрепление гарантий неприкосновенности собственности как инвесторов, так и государства.

Ожидается, что создание четких и понятных правовых рамок станет мощным стимулом для притока качественных инвестиций в высокотехнологичные отрасли, будет способствовать созданию новых рабочих мест и значительному укреплению экспортного потенциала страны.

Ранее сообщалось, что за 2025 год прямых иностранных инвестиций из Китая привлечено на сумму 2,8 млрд. долл. США, что на 135% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем инвестиций из Китая с 2005 года по 2025 год составил 29,3 млрд. долл. США.

Отток прямых инвестиций от казахстанских инвесторов в Китай за 2025 год составил 54,8 млн. долл. США. Общий объем инвестиций из Казахстана с 2005 года по 2025 год составил 926,9 млн. долл. США.

За январь — декабрь 2025 года двусторонний товарооборот составил 34,1 млрд. долл. США, что на 13,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.