Токаев: перспектива достижения мира на Ближнем Востоке все еще существует

— Вы не раз говорили, что Казахстан утверждает себя на международной арене как средняя держава. Ваша страна вошла в состав созданного Трампом Совета мира. Как Вы оцениваете будущее Совета мира в контексте текущего развития событий на Ближнем Востоке? Считаете ли Вы, что эта инициатива жизнеспособна или все-таки нет? Почему Вы приняли решение стать участником этой инициативы Дональда Трампа? — спросил представитель зарубежного СМИ на брифинге.

Глава государства отметил, что с уважением относится к президенту США и поддерживает его подход к международной политике.

— Прежде всего, хотел бы отметить, что я испытываю большое уважение к Президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки. Говоря о Совете мира, отмечу, что меня привлекла сама идея этой инициативы, ее новаторский подход к решению наиболее сложных проблем международной повестки, — сказал он.

Прежде всего, по его словам, речь идет о сочетании традиционной дипломатии и возможностей крупного бизнеса, что должно принести реальную пользу обычным людям, особенно в секторе Газа.