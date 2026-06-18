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    Глава государства отметил вклад Пакистана в соглашение между США и Ираном

    Президент Казахстана направил письмо Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа с успешными результатами дипломатических усилий, которые способствовали подписанию Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

    Президент высоко оценил конструктивную роль Пакистана в содействии достижению этого исторического соглашения, отметив дальновидное лидерство Шахбаза Шарифа и его последовательную приверженность принципам мирного урегулирования конфликтов.

    Глава государства подчеркнул особое значение достигнутых договоренностей для обеспечения долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом.

    Он также выразил уверенность, что Исламабад продолжит вносить весомый вклад в укрепление региональной безопасности и доверия между государствами.

    В завершение Президент подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Пакистаном и пожелал Премьер-министру успехов в его ответственной деятельности.

    Как сообщалось ранее, США и Иран подписали предварительное соглашение о мире. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  приветствовал достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Пакистан Иран США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор