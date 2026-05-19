Токаев: Оставаться в плену прошлого — путь к невежеству и темноте
Изучение истории не означает жизнь прошлым или ностальгию по древности. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Мы начали возрождать свою историческую миссию как важного геополитического и цивилизационного центра мира. В этом процессе решающую роль играет уникальный дух и сила наших народов, включая подрастающее поколение. Благодаря этому мы сегодня ставим перед собой высокие цели и выполняем важные задачи. Поэтому важно соединять богатое наследие предков с современными ценностями и передовыми технологиями. Изучение истории не означает жизнь прошлым или ностальгию по древности. Оставаться в плену прошлого — это путь к невежеству и темноте. Необходимо через глубокое знание своих корней расширять горизонты развития нации. Исходя из этого, в новой Конституции мы уделили особое внимание сохранению культурного наследия, развитию образования, науки и инноваций. Эту работу мы уже начали, — сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что неделю назад подписал специальный Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования.
— Как известно, современные технологии радикально проникают во все сферы жизни и открывают масштабные изменения. Этот процесс напрямую влияет на будущее человечества. Иными словами, передовые технологии развиваются с высокой скоростью — это реальность XXI века. Мы это хорошо понимаем, поэтому уделяем особое внимание воспитанию поколения, способного быстро адаптироваться к требованиям времени. В этом направлении реализуется ряд инициатив, — отметил Глава государства.
