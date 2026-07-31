Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии

— Президент выразил соболезнования Премьер-министру Санаэ Такаичи, семьям погибших и всему народу Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото.



Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сообщает Акорда.