Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Санаэ Такаичи с связи с человеческими потерями в результате землетрясения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Президент выразил соболезнования Премьер-министру Санаэ Такаичи, семьям погибших и всему народу Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото.
Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сообщает Акорда.