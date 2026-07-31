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    Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Санаэ Такаичи с связи с человеческими потерями в результате землетрясения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Тоқаев ва Такаичи
    Фото: Акорда

    — Президент выразил соболезнования Премьер-министру Санаэ Такаичи, семьям погибших и всему народу Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото.

    Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сообщает Акорда.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Соболезнования Япония Президент Казахстана Казахстан
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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