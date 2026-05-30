KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Хорватии

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Зорана Милановича и народ Хорватии с Днем государственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Хорватии
    Фото: Акорда

    В своем послании Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Хорватией и привержен дальнейшему укреплению двусторонних связей по широкому спектру направлений.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу — благополучия и процветания.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Хорватия подписали контракт на разведку углеводородов в Актюбинской области.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Поздравления Политика Международные отношения Хорватия
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор