Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Хорватии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Зорана Милановича и народ Хорватии с Днем государственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своем послании Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Хорватией и привержен дальнейшему укреплению двусторонних связей по широкому спектру направлений.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу — благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Хорватия подписали контракт на разведку углеводородов в Актюбинской области.