Токаев направил поздравительные телеграммы по случаю Дня независимости Пакистана

В телеграммах отмечены значительные достижения Пакистана на пути устойчивого развития, а также выражена неизменная приверженность к дальнейшему укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки.



Президент нашей страны также подчеркнул, что с нетерпением ожидает предстоящий государственный визит Премьер-министра Шахбаза Шарифа в Астану, который придаст новый импульс взаимодействию между нашими странами.



Глава государства пожелал Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу успехов в их ответственной деятельности, а дружественному народу Пакистана – благополучия и процветания.

Напомним, государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пакистан в феврале стал первой зарубежной поездкой в этом году. Спустя более 20 лет это событие открыло новую страницу двусторонних отношений, подтвердив устремление нашей страны к динамичному и многогранному сотрудничеству с регионом Южной Азии. В центре переговоров на высшем уровне оказались вопросы диверсификации логистических маршрутов, расширения торгово-экономического взаимодействия и укрепления региональной безопасности. Подробности экономической и гуманитарной повестки визита – в материале аналитического обозревателя Kazinform.