Президент Казахстана: Главная цель — превратить страну в один из ведущих логистических узлов Европы и Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о начале реализации новых инфраструктурных проектов по развитию транспортных коридоров страны, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе телемоста Глава государства заявил, что начнутся работы по расширению пропускной способности и комплексной реконструкции трасс Кызылорда – Саксаульск и Улгайсын – Саксаульск, общая протяженность которых составляет 774 километра.

Фото: Акорда

– К реализации проектов привлекут отечественные компании, что позволит обеспечить рабочими местами свыше 10 тысяч человек. После запуска магистралей грузопоток увеличится в 2,5 раза и достигнет 13,2 млн тонн ежегодно. Безусловно, данные проекты, внесут вклад в развитие национальной экономики и туризма, а также повышение благосостояния населения. Каждый такой проект органично встроен в транспортную систему всего Казахстана. Исторически сложившиеся вертикальные транспортные сети теперь дополняются горизонтальными связями. Главная цель – превратить нашу страну в один из ведущих логистических узлов, соединяющих Европу и Азию. Автомобильные перевозки в Казахстане практически сравнялись по уровню доходов с железнодорожным транспортом. Поэтому важной задачей является не просто строительство дорог, а создание современной цифровой экосистемы. Принятие Национальной программы поддержки отечественных перевозчиков с участием местного автопрома кратно усилит имеющийся потенциал. Все это позволит расширить транзитные возможности Казахстана. Дороги жизни в неосвоенных степях Приаралья сделают тупиковые прежде маршруты важными перекрестками ключевых транспортных коридоров Евразии. Принципиально важно завершить все запущенные сегодня проекты в строго установленные сроки – не позднее 2029 года. Для этого созданы все необходимые условия. Теперь пора переходить к их реализации. Уверен, общими усилиями мы успешно выполним поставленную задачу. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия! – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе телемоста первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, аким Актюбинской области Асхат Шахаров и аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай доложили о готовности к запуску проектов.



Кроме этого, с речью выступил председатель совета ветеранов Кызылординской области Серик Дуйсенбаев, который передал Президенту благодарность жителей региона.

Как сообщалось ранее, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на телемосте, посвященном началу строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск.