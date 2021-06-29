Тои на 100 человек проводили в столичных ресторанах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять злостных нарушителей ограничительных мер среди объектов предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Вчера днем в городе, несмотря на ужесточение карантина, проводили сразу два тоя, на которых присутствовало по 100 человек.

27 июня в столице выявили 5 заведений, нарушивших режим карантина.

В ресторане «Portofino», расположенном в районе Есиль, проводили целый той на 100 гостей. В заведении не соблюдались ограничительные меры, прописанные в постановлении санврача города.

Еще в одном ресторане «Бак сарай» в Алматинском районе также проходило мероприятие с участием 100 человек. Нарушили социальное дистанцирование и в баре «Ешь Пей».

Также к административной ответственности привлекли кафе «Мустанг» в районе Байконыр за нарушение режима карантина, а также бар «Панаехали» в районе Сарыарка за неношение персоналом заведения масок.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Кроме того, в городе среди заболевших выявлен так называемый индийский штамм коронавируса, отличающийся быстротой распространения и более губительным воздействием на иммунитет. В связи со сложившейся обстановкой жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать предписания санврачей и все саннормы.