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    22:25, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Тои на 100 человек проводили в столичных ресторанах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять злостных нарушителей ограничительных мер среди объектов предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Вчера днем в городе, несмотря на ужесточение карантина, проводили сразу два тоя, на которых присутствовало по 100 человек.

    27 июня в столице выявили 5 заведений, нарушивших режим карантина.

    В ресторане «Portofino», расположенном в районе Есиль, проводили целый той на 100 гостей. В заведении не соблюдались ограничительные меры, прописанные в постановлении санврача города.

    Еще в одном ресторане «Бак сарай» в Алматинском районе также проходило мероприятие с участием 100 человек. Нарушили социальное дистанцирование и в баре «Ешь Пей».

    Также к административной ответственности привлекли кафе «Мустанг» в районе Байконыр за нарушение режима карантина, а также бар «Панаехали» в районе Сарыарка за неношение персоналом заведения масок.

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Кроме того, в городе среди заболевших выявлен так называемый индийский штамм коронавируса, отличающийся быстротой распространения и более губительным воздействием на иммунитет. В связи со сложившейся обстановкой жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать предписания санврачей и все саннормы.


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