Тои и семейные торжества временно запрещены в ВКО - Раушан Нурмуханова

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В работе организаций культуры Восточно-Казахстанской области введены временные ограничения. Об этом на пресс-конференции рассказала и.о. руководителя управления культуры, архивов и документации области Раушан Нурмуханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Она отметила, что в связи с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева о введении чрезвычайного положения в целях нераспространения коронавирусной инфекции пересмотрен режим работы всех учреждений культуры. Таким образом, введен временный запрет на проведение всех массовых мероприятий, праздников, концертов, спектаклей, форумов, семинаров, конференций, круглых столов, выставок. Запланированные массовые мероприятия перенесены на более поздние сроки до улучшения эпидемиологической ситуации. В музеях, библиотеках, на объектах историко-культурного наследия приостановлен прием посетителей, а также проведение различных экскурсий.

Кроме того, приостановлены работа кружков по интересам, языковых курсов, спортивных секций, гастрольная деятельность театров и концертных организаций.

Различные подготовительные мероприятия и необходимые рабочие процессы проводятся в гибком графике, который исключает одновременное массовое скопление работников. Для работающих женщин, имеющих несовершеннолетних детей, предусмотрены особые условия труда, сокращено рабочее время. Есть возможность работать в дистанционном формате с сохранением заработной платы.

«Все организации усилили санитарно-профилактические мероприятия на территории своих учреждений. Они обеспечены необходимыми средствами, антисептиками. Поведена разъяснительная работа по соблюдению мер предосторожности и личной гигиены. Что касается проведения тоев и семейных торжеств, они все временно запрещены. Ведь речь идет о безопасности людей. Здоровье и жизнь людей самая большая ценность. И мы надеемся, что население отнесется с пониманием, проявит дисциплину, гражданскую сознательность», – заключила Раушан Нурмуханова.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

В своем телевизионном обращении к казахстанцам, Президент отметил, что «гражданам надлежит отказаться от проведения массовых собраний, связанных с семейными и памятными торжествами».