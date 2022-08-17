17 Августа 2022 20:52

Тохтар Аубакиров встретился с личным составом авиационной базы Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В канун 24-й годовщины со дня образования Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК Талдыкорганскую авиационную базу посетил первый казахский космонавт, Халық қаhарманы, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Тохтар Аубакиров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Вместе c главнокомандующим Силами воздушной обороны генерал-лейтенантом авиации Нурланом Орманбетовым летчик-космонавт встретился с летным составом и солдатами срочной службы авиационной базы. Тохтару Аубакирову показали комплексный тренажер самолета Су-30СМ, на котором осуществляется один из этапов подготовки летного состава.

С летчиками авиационной базы Халық қаhарманы поделился опытом пилотирования истребителей, рассказал о подготовке космонавтов, дал наставления молодым лейтенантам, недавним выпускникам Военного института Сил воздушной обороны. Для молодого поколения офицеров Военно-воздушных сил это был своего рода мастер-класс от заслуженного летчика-испытателя и космонавта. Они имели возможность ознакомиться с его биографией и профессиональной деятельностью из первых уст.

«В 1969 году я окончил Армавирское высшее военное Краснознаменное авиационное училище летчиков ПВО с квалификацией «летчик-инженер». За время службы освоил более 50 типов самолетов. В 1988 году мне было присвоено звание Героя Советского Союза. Сложностей при посадке на авианосец очень много – это еще и большие перегрузки. Талант не поможет, если не знать тонкостей техники и аэродинамики. Ежедневный труд и жажда знаний – вот рецепт успеха», – сказал Тохтар Аубакиров.

Военнослужащие срочной службы с особым интересом слушали содержательные и интересные рассказы гостя. Рядовой срочной службы Жанарбек Ансар признался, что слова легендарного летчика-космонавта сильно запали ему в душу. После окончания срочной службы он планирует остаться на службу по контракту, чтобы затем поступить в Военный институт Сил воздушной обороны и через несколько лет вернуться в эту же часть лейтенантом и летать на истребителях.

«Мы, военные, должны понимать, что оборона страны, ее целостность и суверенитет зависят от того, как мы будем исполнять свой конституционный долг. Не надо ставить себе задачу – стать героем. Так не получится. Нужно каждый день ставить себе задачи и задаваться вопросом: «Готов ли я стать героем?» Необходимо понимать, что успех напрямую зависит от того, как хорошо вы изучаете военную науку», – напутствовал воинов именитый гость.

Фото: gov.kz