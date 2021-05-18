Тогызкумалак и асык ату появятся в школьной программе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов рассказал о последних законодательных изменениях в сфере развития спорта и физической культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 декабря 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта». Закон направлен на расширение сети ДЮКФП и врачебно-физкультурных диспансеров, обеспечение штатными единицами инструкторов по спорту для работы с населением, создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов в области спортивной медицины и адаптивной физической культуры, обеспечение подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказа», - сказал Ерлан Кожагапанов на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Также в рамках закона планируется введение обязательного компонента национальных видов спорта на занятиях по физическому воспитанию на всех уровнях образования по казакша курес, тогызкумалаку и асык ату.

Кроме того, 27 апреля т.г. прошли государственную регистрацию нормативные правовые акты по подушевому финансированию спортивных секций и творческих кружков через государственный спортивный и творческий заказ.

«С 1 мая т.г. механизм государственного спортивного и творческого заказа, в котором участвуют все регионы, реализуется через платформу подушевого финансирования. Считаю, что принятие этих норм положительно отразится на развитии массового спорта, в том числе детского спорта Вместе с тем, 23 апреля 2020 году за № 242 постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы. Согласно Комплексному плану планируется открытие дополнительных спортивных секций в учреждениях образования, создание школьной и студенческой спортивных лиг, обеспечение школ спортивных инвентарем и оборудованием», - заключил спикер.