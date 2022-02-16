+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тофиг Зульфугаров: В общественном сознании казахстанцев происходит форматирование современной государственной идеологемы

16 Февраля 2022 11:42
Поделиться:
Тофиг Зульфугаров: В общественном сознании казахстанцев происходит форматирование современной государственной идеологемы

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Общественность в Азербайджане с большой симпатией относится к народу Казахстана и расценивает двусторонние отношения как близкие, братские. В стране все были взволнованы трагическими событиями, которые произошли в начале этого года и повлекли гибель людей. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Азербайджанской Республики, политический аналитик Тофиг Зульфугаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Молодые люди должны определить для себя ценностные установки для участия в построении государства нового формата – эксперт
Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев Тофиг Аббасов: Казахстан и Россия полны решимости наращивать базу выгодных двусторонних отношений Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву

По словам аналитика, в Азербайджане был большой интерес к этим событиям, а также много дискуссий на тему того, какой путь выберет сейчас Казахстан.

«Скажу откровенно, многие были обеспокоены операцией ОДКБ. Многие эксперты оценивали это как фактор, который приведет к ограничению суверенных прав Казахстана. Мы видим, что новое руководство Казахстана очень быстро решило многие проблемы и сейчас вот идет тенденция к стабилизации», - сказал Тофиг Зульфугаров.

Эксперт поделился, что в бытность министром иностранных дел АР он имел честь и удовольствие встречаться и с бывшим Президентом Казахстана, и нынешним Главой государства.

«Я хотел бы пожелать Касым-Жомарту Кемелевичу успехов, стабилизации процессов в его стране, поскольку Казахстан на сегодняшний день находится в очень сложном регионе, где очень много интересов третьих сил в отношении Казахстана. Поэтому от руководства страны и народа сегодня требуется очень много политических усилий для того, чтобы в это сложное время провести корабль под названием «Казахстан» в свете этих проблем и обеспечить стабильное развитие», - отметил экс-глава МИД Азербайджана.

Тофиг Зульфугаров считает, что очень многое интересного происходит и в общественном сознании казахстанцев.

«Мы видим, что постсоветская инерция развития Казахстана достаточно давно прервалась и сейчас идут в общественном сознании процессы, которые можно охарактеризовать как форматирование современной государственной идеологемы Казахстана, в которой присутствуют идеи и евразийства, и ощущение близости к тюркскому миру. Эти два компонента, которые, на мой взгляд, особенно сильно влияют на нынешние политические процессы, в том числе общественной и политической жизни страны», - добавил спикер.

По его словам, проблематика обострения отношений между Соединенными Штатами и Китаем не может пройти мимо и не задеть каким-либо образом Казахстан, потому что это новый мировой тренд, который будет определять очень много событий не только для граничащих с ними стран, но и для многих других государств. Поэтому конфронтация США, и в какой-то степени коллективного Запада, с Китаем тоже является таким элементом, который будет оказывать воздействие на ситуацию в Казахстане и соседних с ним странах.

«Но сегодня все мы переживаем другую проблему – конфронтация России с Западом, которая сейчас находится в острой фазе. То есть эти процессы тоже волей-неволей будут оказывать свое воздействие на все постсоветское пространство, в том числе и на Азербайджан, и Казахстан тоже», - сказал аналитик.

Позитивным элементом, по мнению экс-главы МИД АР, является укрепление связи по линии тюркоязычных государств, которое выступает стабилизирующим компонентом для многих вызовов, происходящих извне. Форматирование идеологемы близости с опорой на общие корни, историю, религию, языковые основы и т.д., по мере усиления будет очень серьезным стабилизирующим фактором, который обеспечит устойчивость для политических процессов во всех государствах, включая Казахстан.

Резюмируя свою точку зрения, Тофиг Зульфугаров отметил особое отношение Азербайджана с Казахстаном, включая возможности транзита в рамках целого ряда проектов, которые рассматривают территории двух государств как очень важную транзитную зону для своей активности.

«Это и страны Запада, коридор «Запад-Восток» и «Восток-Запад», китайские проекты и т.д. Азербайджану довелось, в том числе быть причастными к другому проекту – «Север-Юг», который тоже форматируется. Поэтому такой комплексный подход и близость обеспечат успешную реализацию этих важнейших проектов. Очевидно, как всегда, будут востребованы наши совместные усилия и близость по вопросу решению проблематики с Каспийским морем», - резюмировал аналитик, выразив уверенность в том, что координация усилится и в вопросах двустороннего взаимодействия на международных площадках, включая и мировые как ООН.


Фото: novayaepoxa.com

Подписывайтесь на наш канал:

#Азербайджан  
Поделиться:

Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

Новости по теме
Молодые люди должны определить для себя ценностные установки для участия в построении государства нового формата – эксперт
Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев
Тофиг Аббасов: Казахстан и Россия полны решимости наращивать базу выгодных двусторонних отношений
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
4 Резкое похолодание ожидается в Алматы
5 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
6 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Читайте также
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
В Казахстане создаются качественно новые элементы государства всеобщего благосостояния – эксперт
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив