Тофиг Аббасов: Казахстан и Россия полны решимости наращивать базу выгодных двусторонних отношений

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Итоги визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву можно квалифицировать как положительные и даже успешные, поскольку переговоры прошли под знаком полного взаимопонимания. Об этом сказал политический обозреватель, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта, есть предметные основы для обсуждения решаемых вопросов и перспективных проектов. Тем более Российская Федерация является одним из главных инвесторов в казахстанскую экономику.

«Осуществляется ряд капиталоемких и высокотехнологичных проектов, и это, как раз таки, отображает степень доверительности между сторонами, когда есть полное взаимопонимание для усиления общего потенциала производственной, потребительской и торговой кооперации», - сказал он.

Политолог считает, что две граничащие страны, безусловно, имеют давние дружеские отношения.

«Они ментально совместимы и это еще раз говорит о том, что надо развивать и накапливать запас прочности усиления взаимодействия, потому что, прежде всего, успешное сотрудничество – это залог и стабильности, и мира и самое главное взаимопонимания. Казахстан в этом отношении уже проявляет высшую готовность, в том числе и дееспособность, и находчивость, и изобретательность, и, тем более, казахстанский бизнес тоже является одним из мобильных игроков на международной арене», - отметил спикер.

Напомнив, что Казахстан и Россия и давние партнеры, и очень успешно сотрудничают в таких важных отраслях как космос, развитие высоких технологий, транспорт, а также факт того, что государства сообща наращивают базу международных транзитных перевозок, эксперт подчеркнул, что это оказалось очень востребованным и особенно в пандемийный период.

«В настоящее время это успешно решается, поэтому нынешнее состояние этих отношений, безусловно, является не только обнадеживающим, но и имеет большие перспективы для того, чтобы в ближайшем будущем приступать к реализации новых проектов», - поделился Тофиг Аббасов.

По словам политолога, тот факт, что еще развивается и межрегиональное взаимодействие, то есть регионы двух стран взаимодействуют друг с другом напрямую, еще раз подтверждает наличие надежной связи по горизонтали. «Во-первых, народы двух стран очень чутко относятся к запросам и предложениям своих соседей, с другой стороны, они полны решимости наращивать базу выгодных двусторонних отношений», - сказал он.

Политический обозреватель считает, что после известных событий, которые произошли в январе нынешнего года, разворот событий, особенно внешнеэкономические и внешнеполитические усилия казахстанских властей показывают, что большая часть тех издержек, которые были, они уже преодолены, так же как и преодолены многие препятствия, которые мешали людям на местах реализовать свои планы, достойно самовыразиться.

«Эти вопросы практически решены. Поэтому Казахстан со своим деловым кластером и политической элитой уверенно смотрит в будущее и в этом отношении, безусловно, страна видит себя в роли одного из активных участников во многих важных процессах, происходящих на постсоветском пространстве и вообще в Евразийском континенте», - добавил он.

По его словам, Казахстан и все государства-партнеры этой республики испытали большие потрясения в связи с тем, что происходило в первые дни января.

«Поэтому, оправившись, уже сейчас надо мобилизовать усилия для того, чтобы в будущем, во-первых, избежать тех вакуумов, тех огрехов, которые имели место и дали основания каким-то деструктивным силам раскачать ситуацию, и опять же воссоздать обнадеживающий запас прочности и для стабильности, и для мирного процесса, и для международного взаимодействия», - резюмировал спикер, добавив, что этот визит в определенной степени является историческим.

Фото: trend.az