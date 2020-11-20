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Точную копию школы построили в Minecraft ученики НИШ Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Ноября 2020, 14:57
Точную копию школы построили в Minecraft ученики НИШ Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ученики Назарбаев интеллектуальной школы потратили два месяца на создание точной копии учебного заведения в Minecraft, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы школы, авторы проекта провели NIS MineFest для вновь принятых студентов 7-х классов. Цель мероприятия – не только научить ориентироваться в здании, но и показать, что они – неотъемлемая часть дружного коллектива.

«Это полная копия школы. Каждая деталь была собрана вручную, поскольку в игре Minecraft нет готовых элементов. Самой сложной работой было возведение фундамента. На это мы потратили много времени. Все это математические расчеты. И мебель мы поставили как в настоящей школе», - рассказал ученик 10 класса Арлан Мухамеджанов.

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По словам авторов проекта, больше всего времени понадобилось на прорисовку интерьера школы, моделирование мебели в кабинетах и коридорах. На стадионе виртуальной школы можно играть футбол, волейбол и другие игры.

Директор школы Данияр Уалиев отметил, что группа, которая работала над «строительством» школы, начала «возводить» другие объекты: усадьбу Айганым, поселение Ботай и мемориальный комплекс Агынтай и Карасай батырам. Ребята планируют создать виртуальную версию сакральных мест области.

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