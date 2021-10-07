Точность прогнозов погоды повысится в Карагандинской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Впредь в Карагандинской области прогноз погоды станет более точным. Это будет возможно благодаря установке нового радиолокатора в городе Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жезказгане установили американский радиолокатор. Это позволит повысить точность прогнозов погоды в регионе.

«Специалисты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана совместно с представителями американской компании Baron Services Inc завершили монтаж и установку доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ) в Жезказгане», - сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

Вместе с данными наземной метеосети информация от радаров даст возможность прогнозов погоды на период от одного часа до суток, корректировать прогнозы, разрабатывать штормовые предупреждения.