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    21:07, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Точность прогнозов погоды повысится в Карагандинской области

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Впредь в Карагандинской области прогноз погоды станет более точным. Это будет возможно благодаря установке нового радиолокатора в городе Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Жезказгане установили американский радиолокатор. Это позволит повысить точность прогнозов погоды в регионе.

    «Специалисты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана совместно с представителями американской компании Baron Services Inc завершили монтаж и установку доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ) в Жезказгане», - сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

    Вместе с данными наземной метеосети информация от радаров даст возможность прогнозов погоды на период от одного часа до суток, корректировать прогнозы, разрабатывать штормовые предупреждения.


    Теги:
    Погода Казгидромет Карагандинская область
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