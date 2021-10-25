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Точное время ДТП на мосту в Нур-Султане 30 сентября назвали в МВД

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
25 Октября 2021, 14:39
Точное время ДТП на мосту в Нур-Султане 30 сентября назвали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На брифинге Службы центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Абилов разъяснил ситуацию по делу о дорожно-транспортном происшествии, случившемся на мосту в Нур-Султане 30 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное ДТП вызвало резонанс. Управлением дознания Департамента полиции Нур-Султана по двум статьям УК расследуется уголовное дело по части 4 статьи 345 – нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также по части 1 статьи 347 УК РК – оставление места ДТП. По настоящему уголовному делу в дежурные сутки у нас задержан подозреваемый, 19-летний житель города, который с санкции следственного суда взят под стражу сроком на два месяца, то есть до 30 ноября 2021 года», – сказал С.Абилов.

Начальник Департамента также сообщил, что время совершения преступления установлено точно – это 2 часа ночи, между 18-й и 19-й минутой третьего.

Напомним, в первоначальных сообщениях о ДТП указывалось время 02:34.

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