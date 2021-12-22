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Точки продажи пиротехники проверяют полицейские в Экибастузе

22 Декабря 2021 21:45
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Точки продажи пиротехники проверяют полицейские в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Экибастузец продавал пиротехнические средства через Instagram, а другой продавец реализовывал петарды без документов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«При мониторинге социальных сетей выявлен аккаунт по распространению и продаже пиротехнических изделий. В ходе проверки полицией города Экибастуз установлен 30-летний горожанин, реализующий пиротехнические изделия, не соответствующие требованиям безопасности», - рассказал начальник административной полиции города Экибастуза Канат Каримжанов.

Кроме того, стражи порядка зафиксировали факт торговли петардами без соответствующих документов, что считается нарушением правил хранения и продажи этой продукции. В отношении продавца возбудили административное производство и вынесли штраф в размере 25 месячных расчётных показателей. 13 пиротехнических изделий изъяты для уничтожения в комиссионном порядке, добавили в полиции. Рейды по проверке точек продажи пиротехники начались 15 декабря и продолжатся до 3 января 2022 года.
«Ежегодно, именно в предновогодние дни, происходят несчастные случаи в результате неправильного обращения с пиротехнической продукцией. Большой процент пострадавших приходится на детей и подростков», - отметили в полиции.

Напомним, год назад в Павлодарской области полиция изъяла более 40 средств пиротехники.



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#Павлодарская область   #МВД РК   #Новый год  
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Автор:

Антон Гагарин

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