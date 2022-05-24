24 Мая 2022 12:47

Точка размещения АЭС может быть возле Балхаша - министр энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Болат Акчулаков назвал предполагаемую территорию размещения АЭС в Казахстане, уточнив, что станция может быть построена на территории Балхаша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства главе Минэнерго задали вопрос касательно строительства атомной электростанции с четкими параметрами.

«По строительству станции мы четко для себя параметры понимаем, что мощность составит около 2,4 ГВт. Если с мощностью все понятно, то район размещения мы, в принципе, знаем, готовы определить. Возле Балхаша, либо район возле Курчатова. Точка, наверное, больше всего, это - Балхаш. Потому что, еще раз повторюсь, этот район изучался давно, еще с советских времен. За все эти годы мы постоянно смотрели, наблюдали. По району размещения, наверное, можно что-то сказать, но по точке размещения и по технологии - пока еще нет», - прокомментировал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне во время встречи с населением в столице министр заявил , что Казахстану нужна атомная электростанция. Ранее сообщалось, что исследования по строительству АЭС продлятся до конца года.

На расширенном заседании Правительства от 8 февраля Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости строительства атомной электроэнергии.