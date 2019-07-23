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«Тоболовцев» будет тренировать Нурбол Жумаскалиев
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Информацию об изменениях в составе футбольного клуба «Тобол», о которых ранее написали в ряде СМИ в связи с уходом Владимира Газзаева, опровергли в пресс-службе клуба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На страницах целого ряда казахстанских сайтов опубликованы сообщения, что руководство «Тобола» отчисляет из команды несколько ключевых игроков. В костанайском клубе не планируют вносить кардинальные изменения в существующий состав основной команды»,- прокомментировали в клубе.
Футболисты, как подчеркнули в ФК, продолжат защищать цвета желто-зеленых как минимум до завершения действующих контрактов. Технический директор Владимир Нидергаус и тренер Андрей Мирошниченко действительно завершили свои трудовые отношение с костанайским клубом.
«Коллектив ФК «Тобол» благодарит их за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор Нурбол Жумаскалиев. Нурбол Жардемович является символом и легендой клуба, хорошо знаком с игроками команды и историей костанайского футбола. Отметим, что в должности спортивного директора Нурбол Жумаскалиев улучшил свои знания о процессах подготовки молодых игроков в футбольном центре и дубле, что поможет ему лучше интегрировать местных воспитанников в состав основной команды»,- заключили в пресс-службе ФК «Тобол».
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