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«Тобол» вчистую проиграл «Хайдуку» в Лиге Конференций

23 Июля 2021 03:00
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«Тобол» вчистую проиграл «Хайдуку» в Лиге Конференций

СПЛИТ. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» провел первый матч с хорватским «Хайдуком» во втором отборочном раунде Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Матч проходил в Сплите (Хорватия) и закончился победой «Хайдука» со счетом 2:0. На 21-й минуте Марин Любичич вывел хозяев вперед, а на 53-й он же оформил дубль.

Ответный матч состоится 29 июля в Костанае. Напомним, что победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде сыграет с победителем пары «Аполлон» (Кипр) / «Жилина» (Словакия). Также стоит добавить, что в этом евросезоне Казахстан в Лиге Конференций также представляют «Астана» и «Шахтер» .


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#Костанайская область   #Спорт   #Футбол  
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