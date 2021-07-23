Новости
«Тобол» вчистую проиграл «Хайдуку» в Лиге Конференций
23 Июля 2021 03:00
Поделиться:
СПЛИТ. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» провел первый матч с хорватским «Хайдуком» во втором отборочном раунде Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по теме«Астана» добилась исторического для Казахстана результата в еврокубках Шансы выкупить права на трансляцию Олимпийских игр у Казахстана еще есть – Даурен Абаев Стало известно расписание выступлений казахстанских теннисистов на Олимпиаде
Матч проходил в Сплите (Хорватия) и закончился победой «Хайдука» со счетом 2:0. На 21-й минуте Марин Любичич вывел хозяев вперед, а на 53-й он же оформил дубль.
Ответный матч состоится 29 июля в Костанае. Напомним, что победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде сыграет с победителем пары «Аполлон» (Кипр) / «Жилина» (Словакия). Также стоит добавить, что в этом евросезоне Казахстан в Лиге Конференций также представляют «Астана» и «Шахтер» .
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- «Шахтер» всухую проиграл стартовый матч Лиги Конференций
- «Астана» добилась исторического для Казахстана результата в еврокубках
- Шансы выкупить права на трансляцию Олимпийских игр у Казахстана еще есть – Даурен Абаев
- Тренер сборной РК по боксу рассказал о состоянии Абильхана Аманкулова после травмы
- О рационе казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио рассказал тренер
- Стало известно расписание выступлений казахстанских теннисистов на Олимпиаде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн