14 Июня 2022 18:19

«Тобол» узнал своего первого соперника в Лиге Чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определился соперник «Тобола» в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов сезона-2022/23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Костанайский клуб начнет выступление в турнире с матчей против венгерского «Ференцвароша». Первая игра состоится 5 или 6 июля в Казахстане, ответная — 12 или 13 июля в Венгрии.

«Ференцварош» является 33-кратным чемпионом Венгрии, 24-кратным обладателем Кубка Венгрии, двукратным обладателем Кубка лиги и шестикратным обладателем Суперкубка Венгрии. На международном уровне «Ференцварош» выигрывал Кубок ярмарок в сезоне-1964/65.

Что касается «Тобола», то в прошлом сезоне он во второй раз в истории стал чемпионом Казахстана (первое чемпионство было в 2010 году). Также в новом еврокубковом сезоне Казахстан представят «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар СК» — они выступят в Лиге конференций.