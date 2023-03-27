«Тобол» сыграл в мини-футбол против осужденных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Игроки «Тобола» сыграли в мини-футбол против осужденных. Такое мероприятие в исправительных учреждениях Костанайской области прошло впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Матч прошел в учреждении максимальной безопасности № 38 Комитета уголовно-исполнительной системы (Киевский поселок).

«Первый тур, осужденные сыграли с профессиональными футболистами со счетом 8-3. Стоит отметить, что футболисты давали играть своим соперникам. Во второй игре «Тобол» победил сотрудников учреждения 6-5. А в третьей игре сотрудники обыграли осужденных со счетом 1-0», - сообщили в пресс-службе ДУИС области.

Призовые места распределились следующим образом: первое место - команда осужденных, второе — сотрудники, учреждения, а третье - футболисты «Тобола».

Игроки привезли кубки, медали, шарфы, кружки, футболку с клубной символикой. Осужденные, в свою очередь, подарили подарки, изготовленные своими руками — наряды с символикой «Тобола», дастархан, табак (блюдо с шестью чашками).