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    02:44, 27 Март 2023 | GMT +6

    «Тобол» сыграл в мини-футбол против осужденных

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    Фото: пресс-служба ДУИС Костанайской области.
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Игроки «Тобола» сыграли в мини-футбол против осужденных. Такое мероприятие в исправительных учреждениях Костанайской области прошло впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Матч прошел в учреждении максимальной безопасности № 38 Комитета уголовно-исполнительной системы (Киевский поселок).

    «Первый тур, осужденные сыграли с профессиональными футболистами со счетом 8-3. Стоит отметить, что футболисты давали играть своим соперникам. Во второй игре «Тобол» победил сотрудников учреждения 6-5. А в третьей игре сотрудники обыграли осужденных со счетом 1-0», - сообщили в пресс-службе ДУИС области.

    Призовые места распределились следующим образом: первое место - команда осужденных, второе — сотрудники, учреждения, а третье - футболисты «Тобола».

    Игроки привезли кубки, медали, шарфы, кружки, футболку с клубной символикой. Осужденные, в свою очередь, подарили подарки, изготовленные своими руками — наряды с символикой «Тобола», дастархан, табак (блюдо с шестью чашками).


    Теги:
    Спорт Костанайская область Пенитенциарная система
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