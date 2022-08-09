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«Тобол» сыграет с «Зриньски» в рамках отборочного раунда Лиги конференций в Костанае
9 Августа 2022 21:42

«Тобол» сыграет с «Зриньски» в рамках отборочного раунда Лиги конференций в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Футболисты боснийского «Зриньски» прилетели в Костанай, где проведут ответный матч с «Тоболом» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пресс-служба «Зриньски» опубликовала в соцсетях фотографии, на которых игроки команды спускаются по трапу самолета в аэропорту Костаная.

«После семичасового перелета наша команда благополучно прибыла в Костанай!» - пишет пресс-служба клуба.

Матч «Тобол» – «Зриньски» состоится в четверг, 11 августа.

В первой игре в Мостаре (Босния и Герцеговина) победу одержали хозяева – 1:0.





Фото: sports.kz


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