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    21:12, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    «Тобол» стал победителем Суперкубка Казахстана

    «Тобол»
    Фото: пресс-служба ФК «Тобол»

    Шымкентский «Ордабасы» сыграл с костанайским «Тоболом» в матче за Суперкубок Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок между чемпионом и обладателем Кубка страны прошлого года прошел на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье. Фаворитами у специалистов и букмекеров были подопечные Александра Седнева.

    Стартовые составы выглядели следующим образом:

    «Ордабасы»: Шайзада, Режиналду, Пластун, Малый, Ерланов, Шехович, Цвек, Тагыберген, Макаренко, Умаров, Яхшибоев;
    «Тобол»: Покатилов, Асранкулов, Габараев, Иванович, Миладинович, Ндиайе, Чесноков, Шахов, Эль-Мессауди, Энен, Эссьен.

    Первый тайм проходил достаточно скучно. Тем не менее, в компенсированное время угловой Асхата Тагыбергена превратился в гол, скидкой на дальнюю штангу воспользовался Евгений Макаренко, поразивший цель ударом в упор.

    На старте второй половины активнее был «Тобол», который сумел в итоге добиться своего, после углового Иван Миладинович со второй попытки переправил мяч в сетку. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее были костанайцы — 5:4.

    Таким образом, победителем Суперкубка страны и обладателем 25 миллионов тенге стал победитель Кубка страны.

    «Ордабасы» — «Тобол» 1:1 (1:0), пен. 4:5
    Голы:     Макаренко 45+1 (1:0), Миладинович 65 (1:1).



    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Шымкент Видео Костанай
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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