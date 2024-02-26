«Тобол» стал победителем Суперкубка Казахстана

Шымкентский «Ордабасы» сыграл с костанайским «Тоболом» в матче за Суперкубок Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Поединок между чемпионом и обладателем Кубка страны прошлого года прошел на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье. Фаворитами у специалистов и букмекеров были подопечные Александра Седнева.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Ордабасы»: Шайзада, Режиналду, Пластун, Малый, Ерланов, Шехович, Цвек, Тагыберген, Макаренко, Умаров, Яхшибоев;

«Тобол»: Покатилов, Асранкулов, Габараев, Иванович, Миладинович, Ндиайе, Чесноков, Шахов, Эль-Мессауди, Энен, Эссьен.

Первый тайм проходил достаточно скучно. Тем не менее, в компенсированное время угловой Асхата Тагыбергена превратился в гол, скидкой на дальнюю штангу воспользовался Евгений Макаренко, поразивший цель ударом в упор.

На старте второй половины активнее был «Тобол», который сумел в итоге добиться своего, после углового Иван Миладинович со второй попытки переправил мяч в сетку. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее были костанайцы — 5:4.

Таким образом, победителем Суперкубка страны и обладателем 25 миллионов тенге стал победитель Кубка страны.

«Ордабасы» — «Тобол» 1:1 (1:0), пен. 4:5

Голы: Макаренко 45+1 (1:0), Миладинович 65 (1:1).





