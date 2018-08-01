«Тобол» проиграл «Пюнику» и завершил выступление в Лиге Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче второго отборочного раунда Лиги Европы костанайский «Тобол» в Ереване встречался с армянским «Пюником», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первой игре этих команд была зафиксирована победа казахстанского клуба со счетом 2:1, голами отметились Максим Федин и Азат Нургалиев, у соперников забил Руслан Корян.

Первый тайм прошел так, что его будто и не было, вроде бы казахстанцы спокойно владели мячом, преобладая в мастерстве, но при этом ничего не создали, собственно, как и соперник, только полумоменты, потенциально опасные, однако на деле все шло скучно, зрителям такое зрелище не могло быть интересно.

Перерыв пошел на пользу, в первую очередь, хозяевам. Они, проведя две замены, пошли вперед большими силами, Руслан Корян чуть не поразил ворота после «домашней заготовки», армяне часто шли вперед, оставив казахстанцам контратаки.

Неплохой удар со штрафного провел Петрос Аветисян, мяч летел под перекладину, Дмитрий Непогодов справился. Корян со штрафного выстрелил мощно по центру, вратарь был на месте.

«Тобол» пытался «засушить» игру, но не особо получалось, в итоге армяне добились своего усилиями недавнего футболиста Первой лиги Казахстана и «Кайрата А» Мохамеда Конате. Время еще было, но ничего не изменилось. 1:0 - необходимый для «Пюника» минимум, чтобы пройти дальше.

В третьем отборочном раунде «Пюник» встретится с лучшим в противостоянии «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) - «Раднички» (Сербия), игры пройдут 9 и 16 августа.