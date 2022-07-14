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«Тобол» повторил свой антирекорд в еврокубках
14 Июля 2022 09:16

«Тобол» повторил свой антирекорд в еврокубках

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» разгромно проиграл венгерскому «Ференцварошу» (1:5) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Будапеште «Тобол» пропустил от «Ференцвароша» пять мячей и тем самым повторил свой прошлогодний еврокубковый антирекорд: в сезоне-2021/22 костанайцы в третьем отборочном раунде Лиги Конференций в ответной игре проиграли словацкой «Жилине» со счетом 0:5. До этого «Тобол» в еврокубках в одном матче пропускал максимум три мяча.

После поражения от «Ференцвароша» в Лиге чемпионов «Тобол» попал во второй отборочный раунд Лиги Конференций, где сыграет с гибралтарским «Линкольн Ред Импс».


Фото: sports.kz


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