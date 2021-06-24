«Тобол» победил «Кайсар» и вышел в лидеры КПЛ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги кызылординский «Кайсар» принимал костанайский «Тобол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Волки» сумели дать бой своим оппонентам, которые ведут борьбу за «золото». Счет открыли гости усилиями защитника Сергея Малого, однако еще до окончания первой половины его сравнял Йован Чадженович. После перерыва костанайцы давили и вышедший на замену Дмитрий Мирошниченко сумел вывести их вперед, теперь уже окончательно, итог подвел Роман Асранкулов. 3:1 — сильнее гости.

Таким образом, «Тобол» набрал 38 очков и сравнялся с «Астаной», но обошел ее по дополнительным показателям. «Кайсар» с 11 баллами идет на предпоследней строчке турнирной таблицы.

«Кайсар» — «Тобол» 1:3 (1:1)

Голы: Малый 13 (0:1), Чадженович 27 (1:1), Мирошниченко 63 (1:2), Асранкулов 74 (1:3).



