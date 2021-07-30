+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Тобол» обыграл «Хайдук» в Лиге Конференций

30 Июля 2021 00:40
Поделиться:
«Тобол» обыграл «Хайдук» в Лиге Конференций

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций костанайский «Тобол» сыграл дома против хорватского «Хайдука» из Сплита. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Василий Левит - о своем бое на Олимпиаде в Токио: Главное – не опускать руки
Боксер Абылайхан Жусупов - о своем поражении в Токио: Это нужно хладнокровно проанализировать В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова «Шахтер» установил историческое достижение для казахстанских клубов в еврокубках

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Тобол»: Мокин, Малый, Марочкин, Аманович, Каиров, Мужиков, Йованчич, Валиуллин, Тошич, Сергеев, Рубен Бригиду;
«Хайдук»: Калинич, Чолина, Симич, Вушкович, Ловренчич, Вукович, Жайро да Силва, Кровинович, Сахити, Любичич, Млакар.


Старт остался за гостями, однако довольно быстро хозяева пришли в себя и пошли вперед, игра выровнялась, а моментов опасных было совсем мало. С первых минут второй половины костанайцы бросились в атаку и Душан Йованчич дальним ударом через рикошет счет открыл, хозяева продолжили прессинг и Игорь Сергеев реализовал выход один на один с Ловре Калиничем. Игра началась заново, хорваты опомнились, начали выравнивать и получили третий гол в ворота после удара головой Сергеева, следом Александр Марочкин нарушил правила в штрафной, но Александр Мокин отбил пенальти. «Хайдук» продолжил наседать, а «Тобол» ушел на контрактаки, пропустив на четвертой компенсированной минуте от Эмира Сахити. Игра перешла в дополнительное время, где Асхат Тагыберген дальним ударом принес нужный счет костанайцам — 4:1.


Таким образом, по итогам двух матчей «Тобол» вышел в третий отборочный раунд Лиги Конференций.


«Тобол» (Костанай, Казахстан) — «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 4:1 (0:0)


Голы: Йованчич 56 (1:0), Сергеев 61 (2:0), Сергеев 67 (3:0), Сахити 90+4 (3:1), Тагыберген 118 (4:1)
Нереализованный пенальти: Кровинович 70 (вратарь)
Первая игра: 0:2.

Как сообщалось ранее, карагандинский «Шахтер» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА одержал победу над румынским ФКСБ, и этот результат стал историческим для казахстанских клубов









Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Василий Левит - о своем бое на Олимпиаде в Токио: Главное – не опускать руки
Боксер Абылайхан Жусупов - о своем поражении в Токио: Это нужно хладнокровно проанализировать
В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова
«Шахтер» установил историческое достижение для казахстанских клубов в еврокубках
Популярное
1 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
2 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
3 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
4 Женщина избивала родственников в Алматы
5 7479 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими паралимпийцами
Таеквондистка Жансель Дениз обратилась к болельщикам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив