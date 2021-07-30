«Тобол» обыграл «Хайдук» в Лиге Конференций

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций костанайский «Тобол» сыграл дома против хорватского «Хайдука» из Сплита. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Тобол»: Мокин, Малый, Марочкин, Аманович, Каиров, Мужиков, Йованчич, Валиуллин, Тошич, Сергеев, Рубен Бригиду;

«Хайдук»: Калинич, Чолина, Симич, Вушкович, Ловренчич, Вукович, Жайро да Силва, Кровинович, Сахити, Любичич, Млакар.



Старт остался за гостями, однако довольно быстро хозяева пришли в себя и пошли вперед, игра выровнялась, а моментов опасных было совсем мало. С первых минут второй половины костанайцы бросились в атаку и Душан Йованчич дальним ударом через рикошет счет открыл, хозяева продолжили прессинг и Игорь Сергеев реализовал выход один на один с Ловре Калиничем. Игра началась заново, хорваты опомнились, начали выравнивать и получили третий гол в ворота после удара головой Сергеева, следом Александр Марочкин нарушил правила в штрафной, но Александр Мокин отбил пенальти. «Хайдук» продолжил наседать, а «Тобол» ушел на контрактаки, пропустив на четвертой компенсированной минуте от Эмира Сахити. Игра перешла в дополнительное время, где Асхат Тагыберген дальним ударом принес нужный счет костанайцам — 4:1.



Таким образом, по итогам двух матчей «Тобол» вышел в третий отборочный раунд Лиги Конференций.



«Тобол» (Костанай, Казахстан) — «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 4:1 (0:0)



Голы: Йованчич 56 (1:0), Сергеев 61 (2:0), Сергеев 67 (3:0), Сахити 90+4 (3:1), Тагыберген 118 (4:1)

Нереализованный пенальти: Кровинович 70 (вратарь)

Первая игра: 0:2.



Как сообщалось ранее, карагандинский «Шахтер» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА одержал победу над румынским ФКСБ, и этот результат стал историческим для казахстанских клубов



























