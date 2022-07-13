13 Июля 2022 23:21

«Тобол» назвал стартовый состав на выездной матч с «Ференцварошем»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов костанайский «Тобол» на выезде сыграет с венгерским «Ференцварошем». Стал известен стартовый состав команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент стали известны стартовые составы команд:

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Ммаэ, Ковачевич, Чивич, Ляйдуни, Эсити, Захариассен, Нгуен, Боли, Траоре;

«Тобол»: Мокин, Аманович, Томашевич, Малый, Каиров, Жарынбетов, Йованчич, Тагыберген, Бриджидо, Сергеев, Тошич.

Начало игры «Ференцварош» — «Тобол» в ночь со среды на четверг в 00:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Первая встреча команд в Костанае завершилась ничьей со счетом 0:0, победитель противостояния выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравший отправится в Лигу конференций, где сыграет с гибралтарским «Линкольн Ред Импс».

Ранее сообщалось, что матч «Тобола» с «Ференцварошом» будут транслировать на костанайском стадионе.





Фото: www.sports.kz