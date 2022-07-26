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«Тобол» назвал стартовый состав на ответный матч с «Линкольн Ред Импс»
26 Июля 2022 21:34

«Тобол» назвал стартовый состав на ответный матч с «Линкольн Ред Импс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Конференций на выезде сыграет с гибралтарским «Линкольн Ред Импс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стали известны стартовые составы команд:

«Линкольн Ред Импс»: Коулинг, Уайзмен, Серджант, Лопеш, Тоскано, Ронан, Яхая, Уокер, Нано, Пенья, Гомес;

«Тобол»: Мокин, Аманович, Томашевич, Марочкин, Малый, Каиров, Жарынбетов, Йованчич, Тагыберген, Жаксылыков, Тошич.

Начало игры «Линкольн Ред Импс» — «Тобол» в 22:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Напомним, «Тобол» отправился в гости к «Линкольн Ред Импс» с преимуществом в два мяча: матч в Костанае завершился победой казахстанского клуба со счетом 2:0. В той игре результативными ударами отметились Айбар Жаксылыков (65-я минута) и Жарко Томашевич (90+1). В случае выхода в третий раунд «Тобол» сыграет там с победителем пары «Тирана» (Албания) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина).


Фото: пресс-службы ФК «Тобол»







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