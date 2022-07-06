6 Июля 2022 20:00

«Тобол» назвал состав на матч с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов костанайский «Тобол» сыграет с венгерским «Ференцварошем», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент известны стартовые составы команд:

«Тобол»: Мокин, Каиров, Малый, Томашевич, Аманович, Тагыберген, Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Жаксылыков, Бриджидо;

«Ференцварош»: Дибус, Чивич, Ковачевич, Ммаэ, Ботка, Вечеи, Ляйдуни, Захарианссен, Траоре, Нгуен, Боли.

Игра «Тобол» — «Ференцварош» начнется в 20:00 по времени Нур-султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Ответный поединок пройдет в Будапеште 13 июля. Если «Тобол» сможет выйти во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, то там его соперником будет победитель пары «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия). Если же костанайский клуб проиграет в первом раунде, то отправится во второй отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с проигравшим в противостоянии «Шкупи» (Северная Македония) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).