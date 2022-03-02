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«Тобол» и «Кайрат» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок Казахстана
2 Марта 2022 19:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в матче за Суперкубок Казахстана сыграют костанайский «Тобол» и алматинский «Кайрат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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На данный момент стали известны стартовые составы команд:
«Тобол»: Мокин, Васильев, Марочкин, Малый, Томашевич, Каиров, Йованчич, Мужиков, Бриджидо, Сергеев, Тошич;
«Кайрат»: Устименко, Кейлер, Буранчиев, Баньяк, Васин, Сейдахмет, Гуральский, Алвеш, Жоао Пауло, Усенов, Канте.
Игра «Тобол» — «Кайрат» начнется в 19:30 на «Астана Арене», прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Отметим, что в прошлом сезоне костанайцы стали чемпионами, а алматинцы соответственно обладателями Кубка, в финале они в серии пенальти одолели карагандинский «Шахтер».
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