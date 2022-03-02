«Тобол» и «Кайрат» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в матче за Суперкубок Казахстана сыграют костанайский «Тобол» и алматинский «Кайрат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент стали известны стартовые составы команд:

«Тобол»: Мокин, Васильев, Марочкин, Малый, Томашевич, Каиров, Йованчич, Мужиков, Бриджидо, Сергеев, Тошич;

«Кайрат»: Устименко, Кейлер, Буранчиев, Баньяк, Васин, Сейдахмет, Гуральский, Алвеш, Жоао Пауло, Усенов, Канте.

Игра «Тобол» — «Кайрат» начнется в 19:30 на «Астана Арене», прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Отметим, что в прошлом сезоне костанайцы стали чемпионами, а алматинцы соответственно обладателями Кубка, в финале они в серии пенальти одолели карагандинский «Шахтер».