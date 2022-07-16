16 Июля 2022 21:35

«Тобол» и «Актобе» выявили победителя в Кубке Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Кубка Казахстана костанайский «Тобол» дома сыграл с «Актобе». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Оба коллектива выставили смешанные составы, у хозяев в старте вышли новички Тимур Акмурзин, Милан Вукадинович и Серж Дебле.

В первом тайме было забито три гола, Александр Марочкин счет открыл, сравнял его Виталий Балашов, но снова вперед хозяев вывел Айбар Жаксылыков. После перерыва обе команды предпринимали попытки забить, но счет не изменился — 2:1.

Теперь у «Тобола» стало три очка в турнире, а «Актобе» идет без набранных баллов.

«Тобол» — «Актобе» 2:1 (2:1)

Голы: Марочкин 24 (1:0), Балашов 33 (1:1), Жаксылыков 41 (2:1).





