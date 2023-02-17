Тлепберген Каюпов назначен заместителем акима ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Каюпов Тлепберген Ерсаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Каюпов Тлепберген Ерсаевич родился в 1976 году. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности «Бухгалтер-финансист».
В разные годы работал:
-Налоговым инспектором налогового комитета по Казталовскому району, руководителем отдела экономики и финансов Казталовского района;
-Руководителем отдела, заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области;
-Заместителем акима Чингирлауского района;
-Заместителем руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области;
-Руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области;
-Заместителем акима Западно-Казахстанской области;
До сегодняшнего дня работал руководителем управления финансов Западно-Казахстанской области.
Тлепберген Каюпов будет курировать вопросы стратегии и экономического развития, финансов, государственных закупок и коммунальной собственности, координации занятости и социальных программ, инспекции труда, строительства, государственного архитектурно-строительного контроля и пассажирского транспорта, автомобильных дорог.
Фото: www.instagram.com/batys_kz