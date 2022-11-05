Тление угольного штыба обнаружено на шахте в Шахтинске

5 Ноября 2022, 19:00

5 Ноября 2022, 19:00

Тление угольного штыба обнаружено на шахте в Шахтинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов сообщил, что в ходе работы комиссии на шахте имени Ленина обнаружили тление угольного штыба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники специальной комиссии, которая на данный момент работает на шахте имени Ленина для выяснения обстоятельств трагедии, обнаружили тление угольного штыба. В МЧС пояснили, что никакого повторного возгорания нет. На месте работают специалисты, которые занимаются заливкой тления.

«Никакого пожара нет. В ходе работы комиссии обнаружено тление угольного штыба. Незамедлительно вызвали соответствующие подразделения для его проливки. Возможно, это следствие того, что было на шахте ранее. Тление осталось после того случая. Никаких новых возгораний и пожаров нет. Это установили в ходе работы комиссии, шахта остается закрытой. Проливка все еще продолжается, чтобы избежать последствий», - сообщил Руслан Иманкулов.

3 ноября в 03:00 ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации сразу прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позднее стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «Арселор Миттал Темиртау» были остановлены на сутки.

Сегодня состоялись похороны погибших горняков.

Фото: iqreview.ru