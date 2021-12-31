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Титулованный тренер из Европы официально возглавил клуб КПЛ
31 Декабря 2021 20:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Болгарский тренер Николай Костов возглавил актауский «Каспий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Николай Костов прежде тренировал клубы: «Добруджа» (Болгария), «Анортосис» (Кипр), «Олимпиакос» (Кипр), АЕК (Кипр), «Бананц» (Армения), «Металлург» (Украина), «Левски» (Болгария), Карпаты (Украина), «Таврия» (Украина), «Тосно» (Россия), «Ботев» Пловдив (Болгария), «Сталь» (Украина), «Шахтер» (Казахстан).
В своей футбольной карьере Николай становился 3-х кратным чемпионом Болгарии и двухкратным обладателем Кубка Болгарии, к тому же, Николай является обладателем Кубка Кипра.
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