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Титулованный казахстанский боксер проведет бой с узбекистанцем в Алматы

20 Декабря 2022, 21:00
Титулованный казахстанский боксер проведет бой с узбекистанцем в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер полусреднего веса Мирас Ертанов (4-1, 2 КО) станет одним из участников вечера бокса в Алматы 24 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он проведет поединок с представителем Узбекистана Самандарбеком Абдуносыровым (0-2).

В своем предыдущем бою, который прошел 19 февраля этого года в Алматы, Ертанов досрочно победил соотечественника Берикбая Нурымбетова (8-6-1, 3 КО) и стал обладателем титула чемпиона в полусреднем весе по версии Комиссии профессионального бокса.

Что касается Абдуносырова, то он дрался 2 июля у себя на родине — проиграл техническим нокаутом соотечественнику Асылбеку Махамаджонову (1-0, 1 КО).


Фото: sports.kz

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