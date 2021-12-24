+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Титулованные казахстанские боксеры уничтожили соперников в Москве

24 Декабря 2021 21:00
Поделиться:
Титулованные казахстанские боксеры уничтожили соперников в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО), Евгений Павлов (6-0, 4 КО) и Данила Семенов (5-0, 2 КО) выступили на вечере бокса в Москве и одержали победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанский боксер с титулом WBA отправил в нокаут колумбийца
Даулет Ниязбеков официально завершил спортивную карьеру Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане Современный спорткомплекс открыли в Туркестанской области

Бек Нурмаганбет дрался с 42-летним колумбийцем Хосе Мигелем Торресом (33-12, 27 КО) и нокаутировал его уже в первом раунде. Добавим, что казахстанец является чемпионом WBA International в суперсреднем весе, а в любителях он завоевывал «золото» чемпионата Азии.

Нокаутом в первом раунде закончился бой казахстанского боксера с титулом WBA против колумбийца с 33 победами

Евгений Павлов провел восьмираундовый бой с венесуэльским боксером Эдиксоном Пересом (24-8, 18 КО). Этот поединок прошел всю дистанцию и закончился уверенной победой Павлова единогласным решением судей. Отметим, что Евгений также владеет титулом WBA International во втором легчайшем весе.

Также победу единогласным решением одержал Данила Семенов — он побил аргентинца Пабло Фариаса (32-6, 17 КО) по прозвищу «Покемон», хотя по ходу боя рефери снял с казахстанского супертяжа один балл — за то, что он наносил удары по затылку сопернику.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Россия   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский боксер с титулом WBA отправил в нокаут колумбийца
Даулет Ниязбеков официально завершил спортивную карьеру
Травмированному бойцу ММА провели операцию в Нур-Султане
Современный спорткомплекс открыли в Туркестанской области
Популярное
1 Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
2 460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
4 Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
5 Где смотреть вечер бокса в Москве с боями титулованных казахстанцев
6 Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
Читайте также
Современный спорткомплекс открыли в Туркестанской области
Казахстанцы установили три рекорда по итогам чемпионата мира по плаванию на короткой воде
Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
Где смотреть вечер бокса в Москве с боями титулованных казахстанцев
Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив