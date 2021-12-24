Титулованные казахстанские боксеры уничтожили соперников в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО), Евгений Павлов (6-0, 4 КО) и Данила Семенов (5-0, 2 КО) выступили на вечере бокса в Москве и одержали победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бек Нурмаганбет дрался с 42-летним колумбийцем Хосе Мигелем Торресом (33-12, 27 КО) и нокаутировал его уже в первом раунде. Добавим, что казахстанец является чемпионом WBA International в суперсреднем весе, а в любителях он завоевывал «золото» чемпионата Азии.

Нокаутом в первом раунде закончился бой казахстанского боксера с титулом WBA против колумбийца с 33 победами

Евгений Павлов провел восьмираундовый бой с венесуэльским боксером Эдиксоном Пересом (24-8, 18 КО). Этот поединок прошел всю дистанцию и закончился уверенной победой Павлова единогласным решением судей. Отметим, что Евгений также владеет титулом WBA International во втором легчайшем весе.

Также победу единогласным решением одержал Данила Семенов — он побил аргентинца Пабло Фариаса (32-6, 17 КО) по прозвищу «Покемон», хотя по ходу боя рефери снял с казахстанского супертяжа один балл — за то, что он наносил удары по затылку сопернику.