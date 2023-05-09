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Титульный бой Жанибека Алимханулы казахстанцы увидят в прямом эфире

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Мая 2023, 09:51
Титульный бой Жанибека Алимханулы казахстанцы увидят в прямом эфире Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 14 мая, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) сразится с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой Алимханулы — Батлер пройдет в Стоктоне (США, штат Калифорния). Прямая трансляция начнется в 07:00 по астанинскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканале «Хабар».

На кону в предстоящем бою будет стоять титул чемпиона мира в среднем весе, который принадлежит Алимханулы. Жанибек провел свой последний бой в ноябре прошлого года: он победил единогласным решением судей британского боксера Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО). Что касается Батлера, то он дрался в декабре и таким же вердиктом выиграл у американца Джошуа Конли (17-5-1, 11 КО).
Спорт   Бокс   Жанибек Алимханулы  
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