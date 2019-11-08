Титульный бой Головкина номинирован на лучший поединок года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бой Геннадия Головкина с украинским боксером Сергеем Деревянченко номинирован на лучший поединок года по версии журнала The Ring, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Журналист The Ring Дуглас Фишер назвал лучшие, по его мнению, бои 2019 года.

В этот список вошли следующие бои: Наоя Иноуэ — Нонито Донэйр, Хосе Рамирес — Морис Хукер, Джарретт Уильямс — Джулиан Херд, Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко, Эррол Спенс — Шон Портер, Джош Тейлор — Реджис Прогрейс.

Напомним, бой Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) завершился победой казахстанца единогласным решением судей. В этом бою Головкин завоевал вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ожидается, что свой следующий бой Геннадий проведет в феврале против польского боксера Камила Шереметы (21-0, 5 КО).