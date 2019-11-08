+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Титульный бой Головкина номинирован на лучший поединок года

8 Ноября 2019 22:54
Поделиться:
Титульный бой Головкина номинирован на лучший поединок года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бой Геннадия Головкина с украинским боксером Сергеем Деревянченко номинирован на лучший поединок года по версии журнала The Ring, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

«Канело» откажется от чемпионского титула и вернется в средний вес
Небитый казахстанский боксер одержал девятую победу в профи после годичного простоя «Канело» жестоко нокаутировал Ковалева и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории Непобежденный казахстанец выиграл бой за титул WBC в андеркарде «Канело» — Ковалев

Журналист The Ring Дуглас Фишер назвал лучшие, по его мнению, бои 2019 года.

В этот список вошли следующие бои: Наоя Иноуэ — Нонито Донэйр, Хосе Рамирес — Морис Хукер, Джарретт Уильямс — Джулиан Херд, Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко, Эррол Спенс — Шон Портер, Джош Тейлор — Реджис Прогрейс.

Напомним, бой Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) завершился победой казахстанца единогласным решением судей. В этом бою Головкин завоевал вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ожидается, что свой следующий бой Геннадий проведет в феврале против польского боксера Камила Шереметы (21-0, 5 КО).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив